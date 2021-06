Le prix du Redmi Note 8 Pro passe sous la barre des 150 €

Pour ceux qui sont à la recherche d’un smartphone sans casser la tirelire c’est le moment de profiter de cette belle offre. En effet, chez Cdiscount le Redmi Note 8 Pro passe sous la barre des 150 € soit à 149,90 € précisément.

Redmi Note 8 Pro est à prix réduit chez Cdiscount

C’est donc un smartphone particulièrement adapté aux petits budgets qui est en vente aujourd’hui chez Cdiscount. Au prix de départ lors de sa sortie à 250 € c’est donc une très belle promo qui va vous permettre de l’acheter pour moins de 150 €.

Toutefois, avant de valider votre commande vous avez certainement envie de connaitre mieux les caractéristiques techniques de ce produit. Sachez qu’il est équipé d’un écran de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et qu’il possède un processeur MediaTek Helio G90T avec 6 Go de RAM. Côté photo, il a un capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 20 MP. Son autonomie est tout à fait correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh. Il tourne sous le système d’exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI 10.

Toutefois, si vous avez un doute concernant ce smartphone ou que vous recherchez un produit ayant des capacités techniques plus poussées, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.