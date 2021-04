Le prix du Reno 4 d’Oppo chute à 369 € sur Amazon

C’est une belle offre que vous propose Amazon concernant le smartphone Oppo Reno 4. En effet, affiché à presque 400 € sur les autres boutiques, vous pourrez l’acheter pour seulement 369 € sur Amazon.

Le smartphone Oppo Reno 4 à petit prix

Seulement 1 an après sa sortie, le smartphone Oppo Reno 4 est proposé à un prix plus accessible chez Amazon. Pour référence, il avait été lancé à 549 €, un tarif trop élevé par rapport à la concurrence. Néanmoins, avec la ristourne d’Amazon, le Reno4 devient très intéressant.

Si vous ne connaissez pas en détail les caractéristiques techniques du smartphone, voici donc plus d’informations. Sachez que le smartphone Oppo Reno4 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec un espace de stockage de 128 Go et 8 Go de RAM. Il possède un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz (sans doute un point faible aujourd’hui) et une définition en Full HD+ 2400 x 1080 pixels. Côté autonomie c’est correct avec une double batterie de 2×2010 mAh compatible charge rapide qui offre une journée et demie d’utilisation, environ. Pour les photos, le smartphone possède une caméra arrière de 48MP+ 8MP + 2MP et une caméra frontale de 32MP + 2MP.

Toutefois si vous avez un doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de trouver le smartphone qui convient à vos besoins et à votre budget.