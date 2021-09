Le prix du Xiaomi Mi 10T Pro chute de 200 € grâce à une ODR

Jusqu’au 26 septembre 2021, c’est le moment d’acheter le Xiaomi Mi 10T Pro. En effet, grâce à une offre de remboursement d’un montant de 100 €, le prix passe à 349 € que ce soit chez Darty et à la Fnac. Pour en bénéficier, il vous suffira de suivre les instructions suivantes.

Xiaomi Mi 10T Pro est à petit prix grâce à une ODR de 100 €

Affiché au prix de départ à 569 € chez Darty et à la Fnac, le Xiaomi Mi 10T Pro bénéficie de belles remises chez les deux marchands. Comme une nouvelle n’arrive jamais seule, cette réduction est en plus cumulable avec une offre de remboursement de 100 €. Pour profiter de cette ODR, il faudra acheter votre smartphone au plus tard le 26 septembre 2021 puis envoyer les documents nécessaires au plus tard dans les 30 jours après votre achat. Le remboursement se fera par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, sachez qu’il possède un processeur Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et qu’il est compatible avec la 5G. Son écran IPS LCD de 6,67 pouces va vous offrir une bonne qualité en terme de couleurs et une fluidité satisfaisante grâce à un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz.

Son autonomie est l’un de ses points forts grâce à une batterie de 5000 mAh, de quoi tenir une journée même deux si votre utilisation est raisonnable. Toutefois, dans le doute vous pourrez consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.