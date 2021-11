Le prix du Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 Go chute à 270 € grâce à une ODR de 50 €

Chez Cdiscount, le Xiaomi 11 Lite 128 Go est à 270 € au lieu de 320 €.

C’est grâce à une offre de remboursement d’un montant de 50 € valable jusqu’au 7 novembre 2021 que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 Go est à petit prix. En effet grâce à ce bon plan il est à 320 € il passe à 270 €.

Le Xiaomi Mi 11 Lite est à 270 € grâce à une ODR

C’est donc une offre très intéressante qui va vous permettre de faire une belle économie de 50 €, mais attention il ne faudra pas attendre pour passer votre commande, car l’offre de remboursement de 50 € est valable jusqu’au 7 novembre 2021.

Concernant les caractéristiques techniques, sachez que le smartphone est équipé d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 80 Hz. Son processeur est un Snapdragon 780 G de Qualcomm avec 6 Go de mémoire vive. Le smartphone comporte 3 capteurs photo de 64 + 8 + 5 MP et offre une polyvalence correcte qui vous permettra de faire de beaux clichés et pour la vidéo vous pourrez filmer en 4K à 30 FPS ou en 1080 à 60 FPS. Côté batterie, vous devriez pouvoir tenir votre journée complète grâce à une batterie de 4250 mAh.

