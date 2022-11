Le problème de God of War Ragnarök, Pokémon Écarlate et Violet se fait pulvériser par la critique, Twitter devient fou : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap : le problème de God of War Ragnarök, Pokémon Écarlate et Violet se fait pulvériser par la critique et le système d’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur de Twitter ne semble plus fonctionner.

God of War Ragnarök : l’intelligence artificielle tient trop les joueurs par la main

God of War Ragnarök est peut-être bien l’un des meilleurs jeux de l’année 2022 aux côtés d’Elden Ring, d’A Plague Tale: Requiem et d’autres. En revanche, de nombreux fans se sont plaints d’une fonctionnalité particulièrement frustrante que l’on retrouve dans certains jeux vidéo récents.

Pokémon Écarlate et Violet : des performances catastrophiques et des graphismes risibles

Sur Nintendo Switch, le nouveau jeu Pokémon se fait pulvériser par la critique. Le titre affiche un score extrêmement bas sur Metacritic. La faute à des graphismes datés, de nombreux bugs et de grosses lacunes en termes de performances.

Le système d’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur de Twitter ne fonctionne plus ?

Sur Twitter, le système d’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur ne fonctionne apparemment plus ou presque plus. Des utilisateurs en profitent donc pour tweeter des films complets, des séries, des épisodes de dessins animés, etc.

