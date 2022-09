Le procès de Johnny Depp et Amber Heard va être adapté en film

Amber Heard témoigne face à Johnny Depp ©Law&Crime Network



Après un long feuilleton judiciaire, Johnny Depp est sorti vainqueur de son procès en diffamation contre son ex-compagne Amber Heard. Celle-ci a notamment été condamnée à verser 10,35 millions de dollars mais l’actrice a fait appel du jugement. De son côté, Depp a « seulement » écopé de 2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires. Un écart conséquent qui explique pourquoi Heard est présentée comme la grande perdante même s’ils ont tous deux été condamnés pour diffamation.

Diffusé en direct et largement médiatisé, le procès a tenu en haleine de nombreux internautes. De quoi donner des idées à la plateforme de streaming Tubi, soucieuse d’attirer de nouveaux utilisateurs. Comme le rapporte Variety , le service gratuit s’apprête à dévoiler le film Hot Take : The Depp/Heard Trial qui mettra en scène cette joute judiciaire. Réalisé par Sara Lohman, il sera animé par Mark Hapka dans le rôle de Depp et par Megan Davis dans celui de Heard.

Le procès Heard vs Depp narré dans un film

Melissa Marty campera quant à elle le rôle de l’avocate de Depp, Camille Vasquez, tandis que Mary Carrig se chargera d’incarner Elaine Bredehoft, avocate d’Amber Heard qui sera bien présente dans Aquaman 2 malgré les rumeurs d’éviction. Diffuser un tel film seulement quelques mois après le procès est toutefois étonnant d’autant que le dossier n’est pas encore refermé, Heard ayant fait appel. Les principaux intéressés risquent de ne pas apprécier…

Selon le directeur en charge des contenus de Tubi, le film a été développé rapidement « pour capturer une vision opportune d’une histoire qui s’est engouffré dans l’air du temps culturel ». L’objectif étant de « brosser une image unique d'[un procès] que des millions de personnes ont suivi dans les médias au cours de l’été ». Le film sera diffusé le 30 septembre.

Source : Variety