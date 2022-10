Le puissant et performant PC Asus ROG Strix G15 bénéficie d’une promo exceptionnelle

Le PC portable Asus ROG Strix G15 bénéficie d’une belle promotion grâce à un code promo proposé par le site. Son prix passe donc de 2299,99 € à 1999,99 € mais attention cette offre est valable uniquement pour les membres Cdiscount à volonté.

Ce PC a de nombreux avantages, il a design soigné, propose de belles performances et il est idéal pour les gamers à la recherche d’un PC puissant et stylé. En ce moment, la bonne nouvelle supplémentaire demeure sa réduction de 300 € pour les membres Cdiscount à volonté avec le code 300ASUS.

Concernant le PC gaming en question, sachez qu’il dispose d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition WQHD et un taux de rafraichissement jusqu’à 165 Hz et un temps de réponse de 3ms. A l’intérieur, c’est le processeur Ryzen 7-6800H et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 qui vont faire tourner l’ensemble. Autant dire que vous n’aurez aucun mal à profiter de l’ensemble de vos jeux ou même encore d’utiliser ce PC pour de la bureautique.

Cependant, il est un poil encombrant avec des dimensions assez imposantes et ses 2,3 kilos mais le déplacer pour aller au boulot n’est pas l’objectif de cet achat. Si il ne répond pas à vos besoins, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC.