Le Realme 7 bénéficie d’une belle remise de 70 € chez Amazon

Son successeur vous fait peut-être de l’œil mais le budget vous bloque ? Voici la solution, craquez pour le Realme 7 car avec des capacités techniques correctes il est en promo chez Amazon. Il passe donc à 172,69 € au lieu de 249 € soit une économie de 76 €.

Realme 7 est à petit prix chez Amazon

Pour ceux qui souhaitent acheter un smartphone ayant une fiche technique assez poussée, mais à un prix raisonnable, voici le bon plan à ne pas rater. C’est donc chez Amazon que le smartphone Realme 7 est affiché à 172,69 € au lieu de 249 € soit une économie immédiate et non négligeable de 70 €.

Pour ce tarif, le Realme 7 a tout de même des composants qui sont dignes d’un smartphone milieu de gamme. Il est équipé d’un écran LCD FHD+ 2400 x 1080 de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Son processeur le Helio G9 de Mediatek avec 8 Go de mémoire vive va permettre une bonne fluidité pour faire tourner vos applications ainsi que vos jeux vidéos. Concernant les photos, il possède un quadruple capteur qui assurera de beaux clichés avec une belle luminosité, mais il ne faudra pas trop en demander pour des prises de photo la nuit. Pour l’autonomie, la batterie plus que correcte de 5000 mAh vous permettra de tenir largement votre journée complète et même un peu plus.

