Le Realme 7 Pro est à 249 € chez Rue du Commerce

Rue du Commerce offre une très belle remise de 25 % à valoir sur l’achat du smartphone Realme 7 Pro. Son prix passe donc de 328 € à 249 €, autant dire un prix à ne pas rater surtout si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone.

Realme 7 Pro est à moins de 250 €

Le Realme 7 Pro a de nombreux atouts qui devraient vous intéresser. Voici donc plus de détails concernant la fiche technique du produit avant de valider votre commande chez Rue du Commerce.

A noter qu’il est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Il possède un processeur Snapdragon 720G avec 8 Go de RAM soit une configuration qui va vous permettre d’utiliser vos applications habituelles. Côté autonomie, il possède une batterie correcte de 4500 mAh qui va vous permettre de tenir facilement la journée complète et pour les plus gourmands vous pourrez bénéficier de la charge rapide révolutionnaire SuperDrat de 65 W. Pour les photos, le Realme 7 Pro a un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP.

Toutefois, si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire choix, pensez à consulter notre guide des meilleurs smartphones.