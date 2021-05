Le Realme 7 Pro est en promo à 249 € chez Amazon

Si vous êtes à la recherche du Realme 7 Pro c’est le moment de profiter de cette offre chez Amazon. En effet, cette offre à durée limitée va vous permettre d’acheter ce modèle pour 249 € au lieu de 329 € à son lancement.

Realme 7 Pro passe à 249 € chez Amazon

Ce smartphone à la finition bleue est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Avec son processeur Snapdragon 720G et 8 Go de RAM, l’ensemble propose des performances techniques correctes. Son espace de stockage est de 128 Go.

Concernant l’autonomie, sa batterie de 4500 mAh va vous permettre de tenir facilement votre journée complète et même plus si votre utilisation est raisonnable. Avec sa charge révolutionnaire SuperDart de 65W, vous pourrez recharger complètement votre smartphone en seulement 34 minutes et 42 % en 10 minutes.

