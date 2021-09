Le Realme 7i est au prix exceptionnel de 118,98 €

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone mais que votre budget est plutôt réduit c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount et chez Electro Dépôt. En effet, le smartphone Realme 7i passe de 187,46 € à 118,98 € chez Electro dépôt pour le coloris gris et pour le coloris bleu chez Cdiscount il passe à 119 € soit une économie de 68 € environ pour les deux marchands.

Le Realme 7i est à partir de 118,98 €

Pour les personnes qui sont à la recherche d’un smartphone à très bon prix, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet selon votre préférence en matière de coloris vous pourrez acheter le Realme 7i à partir de 118,98 € au lieu de 187,46 €.

Toutefois avant de valider votre commande, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Il possède un écran tactile de 6,5 pouces avec définition HD+ de 720 x 1600 pixels avec un processeur Helio G85 Octo-Core cadencé à 2.0 Ghz avec 4 Go de RAM et une capacité de mémoire interne de 64 Go. Son point fort est sans contexte sa batterie de 6000 mAh qui va vous permettre de tenir amplement la journée complète et peut-être même deux si votre utilisation est raisonnable.

