Le Realme 8 bénéficie d’une vente flash chez Cdiscount

C’est grâce à une vente flash proposée par le site Cdiscount que le smartphone Realme 8 passe à 159 € au lieu de 264 €. Il vous reste donc quelques heures pour bénéficier de cette offre et ajouter vite ce smartphone à votre panier, après il sera trop tard.

Vente flash sur le Realme 8 5G

Début juillet, le smartphone Realme 8 était affiché à 179 € mais grâce à une vente flash valable jusqu’à ce soir le 29 juillet, son prix chute encore. Pour encore quelques heures, le smartphone compatible 5G passe donc à 159,99 € autant dire que cette fois il va falloir vous décider.

Cependant, avant d’ajouter ce produit à votre panier et de sortir votre carte bancaire, vous souhaitez certainement avoir plus de détails sur ses caractéristiques techniques. Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces Full HD de 2400 x 1080 pixels. Il possède un processeur SoC Mediatek Dimentsity 700 avec une mémoire vive de 6Go et une capacité de stockage de 64 Go. Son autonomie est tout à fait correcte grâce à sa batterie de 5000 mAh, elle vous permettra de tenir toute la journée et même un peu plus si vous utilisation est raisonnable.

Dans le doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, il vous permettra de vite faire votre choix pour ne pas passer à côté de cette vente flash.