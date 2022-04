Le Realme 8 est exceptionnellement à moins de 190 €

Les smartphones représentent un véritable budget et si vous souhaitez ne pas dépasser la barre des 200 €, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, le Realme 8 est en ce moment à 189,99 € au lieu de 259 €.

Le smartphone Realme 8 est à 189,99 € chez Amazon

L’offre proposée par Amazon est très correcte puisqu’il s’agit de faire une économie immédiate de presque 70 €. Attention, pour en profiter il ne faudra pas attendre trop longtemps car l’offre risque de vite se terminer ou les stocks de disparaitre très rapidement. Cependant, avant de valider votre achat, vous voulez certainement connaître les détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Le Realme 8 est équipé d’un écran super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. A l’intérieur, on y retrouve un processeur MediaTek Helio G95, une mémoire vive de 8 Go, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 500 mAh compatible avec la charge rapide.

Si vous n’êtes pas convaincu, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones avant de faire votre choix définitif, ainsi vous serez certain de ne pas vous tromper.