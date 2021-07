Le Realme C21 est à moins de 100 € chez Amazon

Les smartphones à moins de 100 € sont rares sur le marché. Si vous êtes actuellement à la recherche d’un smartphone mais que vous ne recherchez pas des performances incroyables en voici un qui devrait parfaitement vous convenir. Le Realme C21 est à 90,04 € chez Amazon au lieu de 149 €.

Le Realme C21 est à 90 € chez Amazon

Chez Amazon, vous allez pouvoir acheter ce smartphone Realme C21 débloqué pour moins de 100 €. Soit une très belle affaire si vous recherchez un smartphone d’urgence à bas prix ou par exemple si vous avez besoin d’un smartphone pour votre adolescent. Pour 90,04 € vous pourrez ajouter ce smartphone à votre panier et bonne nouvelle supplémentaire, vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour la livraison.

Attention, l’offre concerne précisément le modèle Cross Blue en 64 Go. Le Realme C21 est équipé d’un écran Mini-drop de 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, d’un processeur Helio G35 cadencé à 2.3 GHz avec une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Concernant la photo, il possède un triple capteur de 13 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 5 MP. La batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir largement votre journée complète.

Toutefois si vos exigences techniques sont supérieures, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.