Le Realme C21 passe à moins de 100 € chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone à moins de 100 €, voici un bon plan à ne pas rater chez le géant américain. Actuellement, le Realme C21 bénéficie d’une belle remise de 34 % et voit son tarif passer de 149 € à 98,34 €.

Le Realme C21 est à petit prix chez Amazon

Même si le tarif de ce smartphone est très bas, il possède de nombreuses qualités qui devraient répondre aux critères de certaines personnes. Pour moins de 100 €, le smartphone est équipé de la 4G, il est débloqué et est compatible avec tous les opérateurs. Attention l’offre est à durée limitée et prendra fin certainement à minuit ce soir soit le vendredi 15 octobre 2021.

Concernant les caractéristiques techniques, il possède un écran Mini-drop de 6,5 pouces avec une définition HD+ de 1600 x 720 pixels, un processeur Helio G35 cadencé à 2,3 Ghz et d’une mémoire vive de 4 Go. Sa batterie de 5000 mAh vous procurera une autonomie suffisante pour tenir la journée si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone. Pour l’appareil photo, il est équipé d’un triple capteur principal de 13 + 2 + 2 MP et d’un capteur frontal de 5 MP.

