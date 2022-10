Le Realme GT 2 bénéficie d’une belle promo et passe à 369,99 €

Vous souhaitez changer votre smartphone mais les prix vous bloquent ? C’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount. Affiché à son prix de lancement à presque 600 €, le Realme GT 2 est proposé à 369,99 € actuellement.

Realme GT 2 > 369,99 € chez Cdiscount

Le smartphone Realme GT 2 est à 369,99 € chez Cdiscount

Dorénavant, vous pouvez trouver un smartphone correct d’entrée de gamme ou de milieu de gamme et ce sans forcément vous ruiner. Pour cela, il est toutefois préférable de bénéficier des promotions sur les boutiques. Aujourd’hui, c’est le Realme GT 2 qui passe à 369,99 € chez Cdiscount, cependant avant de vous lancer vous souhaitez certainement connaître les caractéristiques techniques du produit concerné.

Le Realme GT 2 possède un écran OLED FHD+ de 6,62 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur se trouve le processeur Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive, une configuration qui vous permettra de faire tourner l’ensemble de vos applications préférées. Du côté des photos, les clichés seront satisfaisants mais ils ne seront pas à la hauteur des modèles plus performants. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, vous tiendrez parfaitement la journée complète et les plus gourmands pourront utiliser la charge rapide jusqu’à 65 W.

Si ce modèle ne semble pas vous correspondre, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones.