Le Realme GT 2 et le GT 2 Pro sont à prix bas chez Darty

Chez Darty, le Realme GT 2 et GT 2 Pro sont actuellement en promo et passent à partir de 319 €.

Chez Darty, les smartphones Realme GT 2 et GT 2 Pro bénéficient actuellement d’une belle promotion. Pour plus de détail, sachez que le Realme GT 2 passe à 319 € au lieu de 399 € et à partir de 439 € au lieu de 749 € pour le Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 > 319 € chez Darty

Realme GT 2 Pro > 439 € chez Darty

Les smartphones Realme GT 2 et GT 2 Pro sont en promo chez Darty

Si vous devez changer votre smartphone, c’est le moment de bénéficier de ces belles promotions chez Darty. En effet, le Realme GT 2 passe donc à 319 € et le Realme GT 2 Pro est à 439 €, attention pour en profiter il est conseillé de ne pas attendre trop longtemps sous peine de ne plus avoir de stock.

Concernant, les caractéristiques techniques, sachez que les deux smartphones possèdent un écran de 6,62 pouces avec une résolution Full HD + de 2400 x 1080 pixels. A l’intérieur, c’est le processeur Qualcomm Snapdragon 88 avec 8 ou 12 Go de RAM qui feront tourner l’ensemble de l’appareil, les deux smartphones tourneront sans problème, à voir de choisir votre modèle selon vos besoins.

Du côté de l’autonomie, elle sera d’une journée grâce à sa batterie de 5000 mAh, les plus gourmands pourront compter sur la recharge rapide.

Cependant, dans le doute, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones.