Le Realme GT 2 Pro est à prix réduit chez Cdiscount

Affiché à environ 750 €, c’est une belle offre qui est actuellement disponible chez Cdiscount. En effet, en ce moment le smartphone Realme GT 2 Pro passe à 679 €, une belle économie à faire si ce modèle vous intéresse.

Si vous devez absolument changer votre smartphone et que vous avez besoin d’avoir des performances assez élevées, voici un bon plan idéal pour vous. En effet, chez Cdiscount, le Realme GT 2 Pro passe à 679 € au lieu de 750 € environ. C’est donc une très belle économie non négligeable de 70 € que vous pourrez faire en effectuant votre achat dès maintenant.

Toutefois, avant de vous décider, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question. Le Realme GT 2 Pro possède un écran OLED de 6,67 pouces QHD+ de 3216 x 1440 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM. Son autonomie est également très correcte grâce à sa batterie de 5000 mAh.

