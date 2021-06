Le Realme GT baisse de 100 € pour le Prime Day

Chez Amazon, le smartphone Realme GT bénéficie d’une belle remise de 100 € et passe donc de 599 € à 499 €.

Pour le Prime Day, le smartphone Realme GT voit son prix diminuer et passe de 599 € à 499 € soit une belle réduction non négligeable de 100 €. Une promotion qui vous permettra peut-être de vous faire plaisir à côté et pourquoi pas d’ajouter dans votre panier l’enceinte JBL Charge 4 à 95 €.

Realme GT en promo pendant le Prime Day

Grâce au Prime Day, le Realme GT passe donc à 499 € et pour ce tarif le rapport qualité/prix qu’il propose est tout à fait satisfaisant. Le Realme GT possède un écran super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur, il tourne grâce au processeur Snapdragon 888 compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive. Autant dire que vos applications favorites et vos jeux 3D tourneront sans problème.

Pour les photos, il est équipé d’un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels. Certes, les clichés ne seront pas d’une qualité mémorable, mais pour le prix, ils seront satisfaisants. Concernant l’autonomie, la batterie de 4500 mAh vous permettra de tenir facilement votre journée en ayant une utilisation poussée. Sachez également que grâce à la charge rapide jusqu’à 65 watts, le smartphone passe de 10 à 100 % en seulement 30 minutes.

Toutefois, si ce smartphone ne répond pas à tous vos critères, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.