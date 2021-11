Le Realme GT est à moins de 400 € avant le Black Friday

Si vous recherchez un smartphone en urgence, vous n’avez peut-être pas la possibilité d’attendre les Black Friday. Si c’est le cas, voici un Realme GT qui est proposé à un très bon prix puisqu’il passe à 399 € au lieu de 499 €. Une belle promotion qui vous permettra de mettre de côté pour vos achats de Noël par exemple.

Le Realme GT est à 399 €

Si en juin, le smartphone passait à 499 €, l’offre est encore plus intéressante aujourd’hui puisque le prix du smartphone chute encore de 100 € supplémentaire et passe à 399 €. Toutefois, attention pour acheter le smartphone à ce tarif il ne faudra pas attendre trop longtemps, car les prix bougent souvent chez le géant américain et il serait regrettable pour vous de passer à côté de cette belle promo.

Concernant les caractéristiques techniques du Realme GT, sachez qu’il possède un écran super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Son processeur est un Snapdragon 888 compatible 5G avec 12 Go de mémoire vive soit une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applis et vos jeux sans problème. Côté batterie, le Realme GT peut tenir facilement votre journée complète grâce à sa batterie de 4500 mAh. Pour les plus gourmands, la charge rapide vous permettra de récupérer de toute votre batterie en seulement 30 minutes.

Dans le doute, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones.