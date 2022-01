Le Realme GT Master Edition chute à 237 €

Si vous n’aviez pas acheté le Realme GT Master Edition à 253 € lors du Black Friday, voici une offre qui va vous plaire. En effet, chez Aliexpress, le smartphone chute à 237 € grâce à plusieurs codes promo, autant dire que cette promo n’est pas négligeable.

Realme GT Master Edition est moins cher chez Aliexpress

Alors qu’il est affiché à 269 €, Aliexpress propose un code promo qui va vous permettre de faire chuter le prix à 237 €. Attention pour en profiter, il ne faudra pas tarder, car les stocks vont certainement vite partir. Pour obtenir ce tarif, il faudra utiliser le code promo 3C30 qui fera baisser le prix de 30 € puis un coupon promotionnel de 2 €.

Toutefois, avant de valider votre commande, voici les caractéristiques techniques du smartphone à connaître. Sachez que le Realme GT Master Edition possède un processeur Qualcomm Snapdragon 778, une mémoire vive de 6 Go, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 4300 mAh. Il possède un écran AMOLED de 6,43 pouces.

