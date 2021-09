Le Realme GT Master Edition est à un prix incroyable pour sa sortie

Pour célébrer le lancement du nouveau smartphone, le site Cdiscount vous propose de bénéficier d’un prix incroyable. En effet, actuellement le Realme GT Master Edition est affiché à 299 € mais grâce à un code promo, son prix chute à 279 € au lieu de 349 €.

Le Realme GT Master Edition est à prix réduit chez Cdiscount

Alors que le nouveau flagship killer du constructeur chinois vient de sortir, le site Cdiscount vous permet déjà de bénéficier d’un prix très alléchant, et ce grâce à deux remises cumulables. Le site baisse le prix et le passe à 299 € et en utilisant le code promotionnel « 20BRI » le prix final passera à 279 €.

Ce modèle se détache de ses concurrents par un design original, en effet conçu par le designer japonais Naoto Fukasawa, le smartphone coloris Voyager Grey a une texture en cuir végétal et un relief semblable à celui d’une valise. Côté technique, l’écran est une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Équipé d’un processeur Snapdragon 778C avec 8 Go de mémoire vive, vos applications tourneront sans soucis même si cette configuration n’est pas la plus puissante.

Sa batterie de 4300 mAh vous permettra de tenir la journée complète et même un peu plus si votre utilisation est raisonnable. Pour les plus gourmands, le smartphone mettra une petite demi-heure pour charger grâce au Super Dart 65 W. Toutefois, si ce smartphone ne vous séduit pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.