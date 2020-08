Le Realme X7 Pro Player Edition serait le premier smartphone avec un Snapdragon 860 5G

La série Realme X7 est attendue en Chine pour le 1er septembre. Le nouveau processeur est une puce compatible 5G qui se situe entre le Snapdragon 855+ et le Snapdragon 865 en termes de performances.

Crédit : Ishan Agarwal / Twitter

La nouvelle vient du leaker @ishanagarwal24. Celui-ci a posté une affiche montrant qu’une des versions du Realme X7 Pro fera de lui le premier smartphone au monde avec un Qualcomm Snapdragon 860. Le processeur n’a pour l’instant pas été dévoilé officiellement par Qualcomm.

Précédemment, le Realme X7 avait été repéré sur Geekbench avec le MediaTek Dimensity 720. Le Realme X7 Pro quant à lui a également fait une apparition sur le même benchmark avec un Dimensity 1000+.

Les téléphones devraient venir succéder aux Realme X50 Pro et Realme X3 SuperZoom.

Quelles caractéristiques techniques pour ces smartphones ?

Une deuxième affiche a révélé que le Realme X7 Pro Player Edition utilisera une batterie de 4500 mAh. Des fuites précédentes ont déjà révélé que le X7 Pro sera doté d’un écran 6,55 pouces FULL HD+ AMOLED 120 Hz. Il aura une luminosité maximale de 1200 nits et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz, parfait pour le gaming. Il disposera comme ses concurrents d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et pèsera 184g.

Concernant la charge rapide, le téléphone ne devrait pas miser sur la nouvelle solution de charge rapide présentée par Realme en juillet, qui permet jusqu’à 125W de puissance. En effet, il devrait se contenter de 65W. On peut voir sur l’affiche que le X7 Pro aura 4 capteurs à l’arrière, dont un capteur principal 64 MP. Les trois autres seraient des capteurs de 8 MP, 2 MP et 2 MP. En outre, à l’avant, on retrouve un poinçon pour la caméra frontale de 32 MP, situé dans le coin supérieur gauche.

Le Realme X7 utilisera un écran FULL HD+ de 6,43 pouces. Il sera disponible en trois couleurs : bleu, blanc et symphonie. Il disposera probablement d’une batterie de 4200 mAh et pèsera 175g.

On ne sait pas pour l’instant si ces smartphones seront disponibles en France.

Source : Ishan Agarwal