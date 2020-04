Le reboot de Predator aurait un scénario signé Quentin Tarantino

Pour son reboot de Predator, Disney aurait prévu de faire appel aux talents de Quentin Tarantino. Ce dernier pourrait écrire le scénario du film, qui serait réalisé par son ami et collaborateur de longue date Robert Rodriguez.

Des sources du site américain We got this covered révèlent que Quentin Tarantino aurait été choisi pour être le scénariste du reboot de Predator. Le célèbre réalisateur, qui affirmait il y a peu que son dixième film serait son dernier, s’en tiendrait pour ce projet à l’écriture du scénario. Il laisserait la caméra à son ami Robert Rodriguez, avec qui il a déjà collaboré sur de nombreux films.

Predator (1987) Crédit : 20th Century Fox

Les fans de la franchise Predator attendent certainement beaucoup d’un futur reboot. Le dernier film sorti en 2018 a en effet récolté des critiques majoritairement négatives. Depuis, les droits de Predator sont passés dans les mains de Disney, qui pour rappel a racheté tous les titres de la Fox l’année dernière. Le studio de Mickey a donc rapidement ajouté cette franchise à sa liste de projets et compte sans doute bien faire oublier les deux récents échecs de la franchise.

Marvel, Star Wars, Pixar, tous les films Disney prévus jusqu’en 2023

Le duo Tarantino et Rodriguez aux commandes de Predator

Le choix de Quentin Tarantino devrait plutôt rassurer le public. Tous ses longs-métrages ont remporté un immense succès public et critique. Ses talents de scénaristes ont d’ailleurs été récompensés à plusieurs reprises par des Oscars et autres trophées. En plus de ses propres films, Tarantino a également écrit le scénarios de True Romance, le film culte de Tony Scott sorti en 1993.

Pour la réalisation de ce nouveau Predator, Disney aurait décidé de faire confiance à Robert Rodriguez, à qui l’on doit une liste variée de films d’horreur et de science-fiction au ton souvent déjanté. Son long-métrage le plus récent est Alita : Battle Angel, qui a reçu un accueil plutôt mitigé, mais pas catastrophique. La bonne nouvelle est que ses collaborations avec Quentin Tarantino ont toujours porté leurs fruits. Le duo a en effet donné naissance à l’inoubliable Une Nuit en enfer et au diptyque Grindhouse (composé des films Boulevard de la mort et Planète Terreur).

Le reboot de Predator n’est pour l’instant qu’au stade de projet. Disney n’a pas encore communiqué de détails sur le film. Il faudra donc être patient pour connaître sa date de sortie.

La Planète des Singes : Disney prépare déjà un nouveau remake

Source : We got this covered