Le rêve ! Ces étudiants peuvent jouer à Age of Empires IV pour valider leurs diplômes

Aux États-Unis, le département d’histoire de l’Université d’Arizona a développé un cursus d’apprentissage très original. Il permet de valider un crédit universitaire en jouant à Age of Empires IV et en participant à des modules pédagogiques directement liés au jeu.

Age of Empire IV permet désormais de briller à l’université – Crédit : Unsplash

Age of Empires IV est sorti en octobre dernier. Ce nouvel opus de Relic Entertainment se déroule en plein Moyen Âge, le joueur choisissant une civilisation à développer du IXe au XVIe siècle. Dans le mode campagne, nombre de faits historiques véritables – à l’instar par exemple de la guerre de Cent Ans – sont au programme. De quoi donner des idées au département d’histoire de l’Université d’Arizona.

Des professeurs ont constaté que bon nombre d’étudiants brillants jouaient régulièrement au jeu et faisaient en parallèle des recherches sur les évènements historiques évoqués. En étroite collaboration avec Microsoft et Relic Entertainment, ils ont alors mis au point plusieurs modules pédagogiques directement liés au titre. Voici comment tout cela fonctionne.

Age of Empires IV est riche en connaissances historiques

Les étudiants (actuels ou futurs) sont invités à terminer la campagne principale du jeu. Ils doivent également participer à plusieurs modules d’apprentissage en ligne : les fameuses « Arizona Online Illuminated Histories ». Celles-ci développent les évènements charnières de l’histoire qui ont inspiré l’intrigue d’Age of Empires IV.

Une fois chose faite, il faudra passer une évaluation. En cas de réussite, les étudiants pourront obtenir un crédit académique en vue de l’obtention de leur diplôme universitaire. « C’est une manière vraiment innovante d’apprendre », se félicite Alison Futrell, l’une des professeurs d’histoire la tête du projet. « Nous espérons que les étudiants du campus principal de l’Université de l’Arizona et les joueurs d’Age of Empires seront enthousiasmés par le cours et intéressés par d’autres cours proposés par le département d’histoire. »

En dehors de Steam ou du Microsoft Store, les étudiants pourront souscrire un abonnement Xbox Game Pass pour se frotter à Age of Empires IV. Ce type d’initiatives mêlant apprentissage universitaire et jeux vidéo devrait se développer à l’avenir. Pour le plus grand bonheur des étudiants gamers !

Source : Université d’Arizona