Le Roborock H7 bénéficie d’une vente flash et passe à 312 €

Actuellement, chez Aliexpress le balai aspirateur Roborock H7 passe à 312,38 € au lieu de 538,58 € soit une remise exceptionnelle de 42 %. Attention, comme il s’agit d’une vente flash il faudra effectuer votre commande au plus tard le 21 février à 9h.

Le Roborock H7 est à seulement 312,38 €

Vous allez pouvoir mettre votre balai classique au placard et vous faciliter la vie en achetant dès maintenant ce palai aspirateur Roborock H7. En effet, chez Aliexpress, il passe en ce moment à 312,38 € au lieu de 538,58 € mais pour l’obtenir à ce tarif, il faudra l’ajouter à votre panier et payer au plus tard le 21 février à 9h.

Concernant le produit en question, ses caractéristiques techniques sont intéressantes et devraient vous convenir. En effet, il dispose d’une aspiration puissante grâce à son moteur de 480 watts et d’une aspiration constante pouvant aller jusqu’à 160 AW. Il propose également un rechargement rapide car en seulement 2,5 heures, il sera prêt. Grâce à sa filtration approfondie, vous pourrez dire adieu aux acariens et aux allergènes et avoir un environnement sain.

