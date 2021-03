Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 chute à 429 € chez Amazon

La boutique Amazon propose une très belle remise de 57 % à valoir sur cet aspirateur robot, le iRobot Roomba 981. Son prix passe donc de 999 € à 429 €. Une offre à ne pas rater si vous êtes à la recherche de ce type de produit pour votre intérieur.

iRobot Roomba 981 bénéficie d’une remise de 57% chez Amazon

Si vous ne possédez pas encore votre robot aspirateur, c’est le moment de profiter de cette belle offre de -57 % chez Amazon. Pour 429 € au lieu de 999 €, ce robot va nettoyer vos surfaces d’une manière efficace et il va également éviter les zones que vous lui indiquez. Autre avantage non négligeable, grâce à l’application iRobot HOME l’appareil se lancera dans le nettoyage quand vous le déciderez et aux endroits que vous désignerez.

Vous l’avez donc compris, grâce à ce robot aspirateur vous n’aurez plus à vous soucier de la propreté de vos sols, c’est lui qui s’en chargera. Avec ses capteurs, il pourra en plus repasser de façon plus efficace dans les endroits très sales. Le robot est également compatible avec vos différents assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant.

Côté autonomie, le robot est capable de tenir 120 minutes environ, cela dépendra de la puissance fournie. En superficie, il peut nettoyer jusqu’à 70 m2 en une seule charge.

