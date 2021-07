Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 est à 429 € chez Amazon

Si vous en avez marre de sortir votre aspirateur, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. Chez Amazon, le iRobot Roomba 981 bénéficie d’une belle réduction et passe à 429 € au lieu de 568,99 € soit une belle économie de presque 140 €.

Le iRobot Roomba 981 bénéficie d’une belle remise de 25 %

Voici une corvée que vous allez pouvoir déléguer, un moment qui vous permettra de penser à vous et donc de prendre du temps pour faire autre chose. Pour cela, il vous suffira de donner vos consignes à votre robot intelligent qui se chargera de les appliquer. Il pourra même prendre des initiatives en adaptant son nettoyage à la surface du sol, mais également à l’état de votre sol.

Pour plus de facilité, vous allez pouvoir programmer votre robot grâce à votre smartphone et à l’application iRobot HOME. Elle vous permettra d’indiquer à votre robot les zones à nettoyer, mais également de suivre l’état du nettoyage. Compatible avec les différents assistants vocaux, vous pourrez par exemple passer directement par Alexa pour enclencher le nettoyage de votre maison. Pour l’autonomie, pas de problème de ce côté vu que le robot est capable de tenir jusqu’à 120 minutes et nettoyer jusqu’à 70 m2. Attention cela est susceptible de varier selon la puissance que devra fournir le robot pour son nettoyage.

