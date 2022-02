Le robot aspirateur Roborock S5 est à 362,14 €

Chez Aliexpress, les promotions sont très nombreuses et cette fois c’est sur un aspirateur robot que vous allez pouvoir faire des économies. En effet, le Roborock S5 est en ce moment à 362,14 €, à ce tarif il ne faudra pas attendre longtemps pour passer votre commande.

Le Roborock S5 est à un prix exceptionnel chez Aliexpress

Si vous en avez assez de passer l’aspirateur dans votre intérieur, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Aliexpress. En effet, le robot aspirateur Roborock S5 est affiché à 362,14 € soit une offre très intéressante pour ce type de produit. Toutefois, il ne faudra pas trop traîner pour valider votre commande car les stocks risquent de vite se vider.

Simple d’utilisation et efficace, l’aspirateur Roborock S5 passera sur tous les types de surfaces afin de les rendre nikel. Sachez qu’il aspire, mais également qu’il nettoie, deux tâches que vous n’aurez plus besoin d’effectuer directement. Concernant l’aspirateur, sachez qu’il contient un réservoir de 290 ml ce qu’il lui permettra d’effectuer un nettoyage régulier et constant du début à la fin.

Toutefois, si vous pensez qu’il ne correspond pas à vos critères, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots.