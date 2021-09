Le robot aspirateur Roborock S7 est à un prix incroyable chez Cdiscount

Certes cet aspirateur premium a un certain coût c’est pourquoi c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount pour vous l’acheter. En effet, actuellement il est affiché à 509 € au lieu de 599 € soit une très belle remise de 90 €.

Le Roborock S7 de Xiaomi est à 509 €

Si vous avez envie de vous débarrasser d’une corvée ménagère, c’est le moment d’investir dans cet aspirateur Roborock S7. En effet, avec une remise de 90 € il serait regrettable de passer à côté surtout lorsque l’on sait qu’il était à 649 € lors de son lancement il y a encore quelques mois. Toutefois, c’est un budget et avant de vous décider voici les caractéristiques techniques qui vont certainement vous séduire.

Tout d’abord, sachez que Roborock est la gamme d’aspirateurs de la marque Xiaomi. Avec ses produits à des tarifs plus abordables que la concurrence, Xiaomi propose toutefois des produits de qualité. Ce robot intelligent est capable d’aspirer, mais aussi de nettoyer soit un gain de temps incroyable pour votre foyer. Grâce à son application, vous pourrez gérer les nettoyages et suivre la progression de l’aspirateur dans votre maison. Compatible via les assistants intelligents Alexa et Google Assistant vous pourrez même lancer la mise en route directement.

En mode standard, l’autonomie est de 3 heures et avec la serpillère il faudra plutôt compter 1h45 maximum. La contenance du bac est de 470 ml pour stocker les poussières et 300 ml pour l’eau.

Toutefois, si ce le tarif est trop élevé, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs aspirateurs vous trouverez certainement celui qui répondra à tous vos critères.