Le robot Roborock E4 est à 229 € chez Amazon

Si vous voulez vous supprimer une corvée de votre journée, c’est le moment de bénéficier de ce bon plan chez Amazon. En effet, le robot aspirateur Roborock E4 passe actuellement à 229 € au lieu de 299 € soit une économie non négligeable de 70 €.

Le robot Roborock E4 est moins cher chez Amazon

Pour vous faciliter la vie, voici une offre qui devrait vous intéresser. Chez Amazon, le robot aspirateur Roborock E4 bénéficie donc d’une réduction de 70 €, son prix final passe donc à 229 € seulement. Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement envie de connaitre les caractéristiques techniques de ce produit.

Sachez tout d’abord que ce robot aspirateur est compatible avec l’assistant vocal Alexa, vous pourrez donc donner directement vos ordres au robot aspirateur. L’appareil dispose d’une puissance de 58 watts et d’un volume sonore de 69 décibels et d’un bac d’une capacité de 0.64 litre. Dans votre colis, vous recevrez une station de chargement, un filtre à poussières, des lingettes et un câble d’alimentation.

Concernant la livraison, vous ne payerez pas de frais supplémentaires que ce soit pour un envoi à votre domicile ou dans un point relais. Si toutefois, vous avez un doute sur ce produit, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots.