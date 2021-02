Le Samsung Galaxy A20e à 159 € chez Cdiscount

Profitez dès maintenant de cette offre très intéressante chez Cdiscount concernant le Samsung Galaxy A20e. Son prix chute actuellement et passe à 159 €.

Samsung Galaxy A20e prix réduit de 159 €

À ce tarif on peut évidemment affirmer que vous n’aurez pas le dernier cri en main. Cependant il peut convenir aux personnes qui ne recherchent pas les performances des meilleurs smartphones, mais juste le côté fonctionnel, pratique et compact d’un smartphone. En effet avec son écran de petite dimension, vous pourrez sans problème atteindre tous les coins de votre téléphone sans difficultés mais aussi le ranger dans votre poche. Des avantages plutôt agréables quand on connaît les dimensions actuelles de certains smartphones. Côté autonomie il est plutôt satisfaisant et ne devrez pas vous décevoir.

Chez Cdiscount le Samsung Galaxy A20e est affiché à 159 € au lieu de 189 €, une excellente offre qui vous permettra de changer votre smartphone vieillissant ou encore de faire plaisir à un adolescent à la recherche de son premier smartphone.

Toutefois si vos exigences sont supérieures et que vous souhaitez un smartphone plus performant pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones vous y trouverez certainement votre bonheur.