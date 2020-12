Le Samsung Galaxy A20e est à seulement 1€ avec Bouygues Telecom jusqu’au 27 décembre !

C’est le moment où jamais de craquer pour une offre mobile chez Bouygues Telecom !

Jusqu’au 27 décembre prochain, l’opérateur vous propose en effet le Samsung Galaxy A20e pour seulement 1€ avec le forfait Sensation 50Go à 20,99€/mois pendant 12 mois, puis 30,99€/mois.

Si vous êtes client Bbox, le forfait Sensation 50Go vous reviendra à 15,99€/mois pendant 12 mois, puis 25,99€/mois.

Le Samsung Galaxy A20e : un smartphone pensé pour être utilisé à une seule main

Un design ergonomique, un écran panoramique, un appareil photo polyvalent et une batterie performante : le Samsung Galaxy A20e a tout pour lui ! Doté d’un écran de 5,8 pouces seulement, il est fait pour une utilisation à une seule main et renoue avec les tailles de smartphones d’il y a quelques années.

Toujours dans le but d’un confort d’utilisation optimal, il bénéficie d’une interface ONE UI qui va à l’essentiel. La navigation sur le Samsung Galaxy A20e se fait ainsi à une main sans difficulté et vous pouvez accéder à toutes vos applications en un seul geste sans problème.

Equipé d’un double capteur photo à l’arrière, le Samsung Galaxy A20e ne vous propose que ce dont vous avez besoin, à savoir un capteur principal de 13MP et un capteur Ultra Grand-angle de 123° et 5MP. Enfin, sa batterie de 3000 mAh saura vous tenir en haleine toute la journée. Pour ceux qui réussiraient tout de même à le décharger, il possède un mode charge rapide de 15W afin d’être à nouveau en pleine forme en quelques instants.

A seulement 1€ jusqu’au 27 décembre prochain (compris), le Samsung Galaxy A20e est une véritable bonne affaire proposée par Bouygues Telecom. Rendez-vous vite sur le site de l’opérateur pour en profiter.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.