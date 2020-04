Le Samsung Galaxy A51 en promo à 299 €

Avec ses bords arrondis et son dos qui offre des jeux de lumière irisés, le Galaxy A51, qui est disponible depuis quelques semaines seulement, arbore un design sophistiqué. La face avant est quasiment exclusivement dévolue à l’écran 6,5 pouces Amoled, qui supporte une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Seul un minuscule poinçon abrite le capteur photo frontal (de 32 mégapixels).

A l’arrière, on ne peut manquer le bloc qui regroupe le flash ainsi que pas moins de quatre capteurs photo : 48 Mpixels (capteur principal 26 mm), 12 Mpixels (grand angle 12 mm) ainsi que deux capteurs de 5 Mpixels, pour le mode macro et les effets de profondeur. Les deux premiers réalisent de beaux clichés, même quand la luminosité ambiante est faible, en mode Nuit.

Les performances sous Android 10 sont assurées par un processeur Exynos 9611, secondé par 4 Go de mémoire. L’espace dévolu au stockage des données et des applications est de 128 Go. Et la batterie de 4 000 mAh permet d’utiliser le Galaxy A51 pendant deux bonnes journées.

Pour le reste, le smartphone intègre un capteur d’empreintes digitales (placé directement sous la dalle OLED), ainsi qu’un port USB de type C, une prise casque et un haut-parleur.

