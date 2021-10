Le Samsung Galaxy A52s 128 Go est à petit prix avec en cadeau la Google Nest Audio

En vente depuis seulement quelques semaines, le smartphone Samsung Galaxy A52s 128 Go bénéficie déjà d’une belle remise chez Electro Dépôt. En effet, le smartphone passe de 459 € à 398,95 € soit une belle économie assez conséquente de 60 €.

Samsung Galaxy A52s est à petit prix chez Electro Dépot

Tout aussi réussi que son prédécesseur, le Samsung Galaxy A52s possède une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz ce qui permettra une navigation fluide lors de vos utilisations quotidiennes.

Toutefois certains points ne sont pas identiques à la version précédente. Le Galaxy A52 possède un Snapdragon 750G tandis que le Galaxy A52s a un Snapdragon 778 avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permettra d’avoir des performances plus puissantes, ainsi vous n’aurez pas de ralentissements et vos applications et jeux tourneront sans difficulté. A noter également que le smartphone en promo est compatible 5G.

Côté photo, vous devriez être satisfait puisque grâce à ses capteurs de 64 + 12 + 5 + 5 mégapixels et son capteur frontal de 32 mégapixels, vous pourrez immortaliser vos clichés de jour comme de nuit. Pour les vidéos, vous pourrez filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Concernant l’autonomie, elle sera identique au modèle précédent avec sa batterie de 4500 mAh.

En achetant le smartphone au plus tard le 15 novembre, vous pourrez bénéficier de l’offre en cours de Samsung et obtenir gratuitement une enceinte Google Nest Audio.