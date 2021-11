Le Samsung Galaxy A52S 5G à moins de 400€ chez Darty

En ce moment chez Darty, le Samsung Galaxy A52S est à prix cassé ! L’enseigne vous propose une réduction exceptionnelle et le smartphone se retrouve à moins de 400€. Tous les détails de l’offre sont dans cet article.

Vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A52S 5G noir à seulement 399€ chez Darty ! L’enseigne vous propose en effet une réduction de -13% sur le smartphone.

En prime, si vous achetez le Samsung Galaxy A52S dès maintenant sur le site de Darty, vous profitez également de deux offres exceptionnelles :

4 mois d’abonnement offerts à la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Une enceinte Google Nest offerte.

Pour profiter de l’enceinte Google Nest offerte, vous devez acheter votre smartphone, puis vous rendre sur le site de Samsung et enregistrer le produit. Après avoir validé un formulaire en ligne, vous recevrez gratuitement chez vous une enceinte Google Nest audio.

Le Galaxy A52S 5G : un smartphone qui a tout ce qu”il faut où il faut

Sorti en septembre 2021, le Samsung Galaxy A52S 5G bénéficie d’une fiche incroyable, surtout dans cette gamme de prix. A moins de 400€, il est, en effet, rare de trouver de telles prestations.

Ainsi, avec le Galaxy A52S, on peut notamment profiter :

D’un processeur Snapdragon 778G avec 6Go de RAM et 128Go de ROM.

D’un capteur frontal de 32MP.

D’un quadruple capteur photo arrière avec un grand angle 64MP, un ultra grand angle 12MP, un macro 5MP et un mode portrait 5MP.

D’une batterie de 4500 mAh.

Dans l’ensemble, les critiques sont unanimes sur le smartphone. Il offre des finitions de qualité avec un écran très bien calibré et des performances très appréciables. Il propose également une très belle autonomie et on apprécie son étanchéité IP67.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.