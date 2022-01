Le Samsung Galaxy A52S voit son prix chuter à 369 €

Les soldes d’hiver permettent de faire de belles économies sur des produits onéreux. Actuellement, chez Cdiscount, le Samsung Galaxy A52S est à 399 € mais grâce à un code promo il chute à 369 € au lieu de 489,91 €.

Le Samsung Galaxy A52S est à tarif réduit

Profitez vite des bonnes affaires pour faire de belles économies. Si vous avez besoin de changer votre smartphone, voici un bon plan à ne pas rater. En effet, chez Cdiscout, le Samsung Galaxy A52S est à 399 € sur le site mais grâce à un code promo cumulable, le tarif chute de nouveau et passe à 369 €. Pour l’utiliser, copier/coller tout simplement le code 30DES399 dans la case prévue avant d’effectuer votre paiement.

Concernant le smartphone en question, voici quelques détails techniques à connaître avant de valider votre commande. Il possède un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est un processeur Snapdragon 778G qui va donner toute sa puissance au smartphone. Concernant sa batterie de 4500 mAh, elle vous permettra de tenir plus d’une journée et les plus gourmands pourront utiliser la charge rapide jusqu’à 25 W.

Toutefois, si vous pensez que ce modèle ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.