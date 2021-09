Le Samsung Galaxy M32 bénéficie d’une réduction de 60 €

Chez Amazon, le Samsung Galaxy M32 bénéficie d’une très belle réduction de 60 €. Le smartphone passe donc de 309 € à 249 €. Bonne nouvelle supplémentaire, la livraison vous sera offerte que ce soit à votre domicile ou dans le point relais de votre choix.

Le Samsung Galaxy M32 est à petit prix chez Amazon

Si votre budget est limité, mais que vous souhaitez tout de même investir dans un smartphone ayant des caractéristiques techniques performantes, voici un smartphone qui devrait vous intéresser. Cependant, avant de valider votre commande, voici quelques détails à connaître. Ainsi vous serez certain de faire le bon choix.

Il possède un écran Super AMOLED de 6,4 pouces Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est équipé d’un processeur SoC Helio G85 avec 4 Go de RAM, vous profiterez d’une interface fluide, mais les jeux 3D n’auront pas assez de puissance pour tourner de façon efficace. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pourrez tenir deux ou trois jours, car le smartphone a une fiche technique peu gourmande. Pour les plus gourmands, vous pourrez utiliser la charge rapide jusqu’à 25 W via USB-C.

