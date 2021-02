Le Samsung Galaxy Note 20 4G est à prix réduit chez Cdiscount

Chez Cdiscount vous allez pouvoir acheter le Samsung Galaxy Note 20 4G 256 à un très bon prix puisqu’il chute à 699 € au lieu de 750 € environ chez les concurrents.

Samsung Galaxy Note 20 4G à 699 € chez Cdiscount

Sorti l’été dernier, ce smartphone était à presque 1000 €. Il coûte bien moins cher aujourd’hui mais c’est en ce moment chez Cdiscount que vous allez pouvoir l’acheter à moins de 700 €. Autant dire que si vous l’aviez en ligne de mire c’est maintenant ou jamais qu’il va falloir saisir l’occasion.

Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, voici un petit résumé rapide de ses points forts et de ses points faibles. Il aborde donc un design très soigné qui devrait vous séduire et il est accompagné de son stylet S-Pen très pratique. Côté photo, les caractéristiques sont suffisantes pour vous offrir une belle qualité d’image. La charge sans fil devrait vous rendre bien des services surtout que l’autonomie n’est pas le point fort du smartphone. Attention toutefois à ne pas trop le faire tourner non stop car il aurait tendance à vite chauffer. Un des points négatifs du produit est son taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz alors que l’on est à du 120 Hz dans les smartphones actuels, à un tarif similaire.

Vu le tarif actuellement chez Cdiscount cela reste un bon plan intéressant, toutefois vous pouvez également consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.