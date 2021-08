Le Samsung Galaxy Note 20 est au prix exceptionnel de 599 €

La boutique Boulanger va vous permettre de réaliser une très belle économie sur le Samsung Galaxy Note 20. En effet, le smartphone est actuellement affiché à seulement 599 € au lieu de 1059 € soit une réduction de 43 %.

Samsung Galaxy Note 20 est à prix cassé chez Boulanger

A son prix de départ, le Samsung Galaxy Note 20 reste difficile à acquérir mais grâce à la belle remise proposée par Boulanger vous risquez de craquer. Sachez que la livraison vous sera en plus offerte que ce soit à votre domicile ou en point relais. Toutefois, si vous le souhaitez vous pouvez également retirer votre colis directement dans votre magasin Boulanger.

Avant d’ajouter le Samsung Galaxy Note 20 à votre panier, vous voulez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question. Il possède un écran AMOLED de 6,7 pouces compatible HDR10+ qui va toutefois resté bloquer en Full HD à 60 Hz. Il est équipé d’une puce Exynox 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une configuration qui va vous permettre de faire tourner vos applications et jeux favoris sans subir des ralentissements. Côté photo, il est performant et polyvalent, grâce à son triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels. Compatible 5G il possède une batterie de 4300 mAh qui vous permettra de tenir de justesse la journée complète.

Toutefois, si ce modèle ne correspond pas à vos critères, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.