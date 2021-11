Le Samsung Galaxy S20 FE 4G/5G est déjà en promo et passe à partir de 499 €

Alors que le Black Friday se prépare, les promos n’attendent pas et certains sites proposent déjà des prix très attractifs sur des produits recherchés. Ainsi, le Samsung Galaxy S20FE en version 4G et 5 G passe à 499 € pour le premier et à 599 € pour le second.

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G ou 5G baisse de 160 €

Quand les offres sont intéressantes comme aujourd’hui, il est inutile d’attendre le Black Friday. En effet, si vous êtes à la recherche d’un smartphone qui va vous proposer de belles performances et qui correspond à votre budget c’est le moment de craquer. Toutefois, avant de valider votre panier vous avez certainement besoin de connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit.

Le Samsung Galaxy S20 FE propose des performances qui sont dignes des produits haut de gamme mais à un tarif raisonnable surtout pendant cette promotion. Il a un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Son processeur est un Exynos 990 ou Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM. L’espace de stockage est de 128 Go et si besoin extensible en y intégrant une microSD. Côté autonomie, vous devriez pouvoir tenir votre journée grâce à une batterie de 4500 mAh.

Toutefois si ce smartphone ne répond pas à vos attentes ou si votre budget n’est pas assez conséquent, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.