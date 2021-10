Le Samsung Galaxy S21 cumule une réduction + une ODR et passe à 711 €

Grâce à une remise proposée par plusieurs marchands et à une offre de remboursement le prix du Samsung Galaxy S21 voit son prix descendre en flèche. Affiché au prix de départ à 859 € , le smartphone passe désormais à 711 €. Attention l’offre de remboursement prendra fin le 15 novembre 2121.

Le Samsung Galaxy S21 passe à 711 €

Comme mentionné ci-dessus, pour payer le tarif de 711 € il faudra donc cumuler l’offre proposée par les sites et l’offre de remboursement offerte par la marque Samsung. En effet, jusqu’au 15 novembre 2021, Samsung vous offre la possibilité de bénéficier d’une réduction de 5 %. Pour cela, il vous suffira de remplir votre dossier en ligne et de fournir les justificatives demandées. Le remboursement se fera ensuite directement sur votre compte bancaire dans un délai de 5 semaines.

Le S21 possède un écran AMOLED de 6.2 pouces Full HD+ 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, se trouve une puce Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 128 Go, soit une configuration qui permettra de faire tourner vos applications et vos jeux préférés.

Concernant l’autonomie, il a une batterie de 4000 mAh qui permettra de tenir une journée complète avec toutefois une utilisation raisonnable. Toutefois, si vous voulez découvrir d’autres modèles avant de passer votre commande, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.