Le Samsung Galaxy S21 est au prix exceptionnel de 629 €

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un smartphone, c’est le moment de profiter des soldes d’hiver. Chez Darty, le smartphone Galaxy S21 est actuellement à 629 € au lieu de 859 € soit une très belle remise.

Le Samsung Galaxy S21 est à prix réduit

Les promotions sont partout pour les soldes d’hiver et si vous avez besoin de changer votre smartphone voici un bon plan qui va attirer votre attention. Chez Darty, le Samsung Galaxy S21 est donc à 629 € au lieu de 859 €. Sachez que grâce au code promo DARTY20 vous obtiendrez une remise supplémentaire de 20 €. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit.

Le Samsung Galaxy S21 a un écran super AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Grâce à son processeur Exynos 2100 et à ses 8 Go de RAM, il propose des performances correctes qui vous permettront une utilisation fluide. Toutefois, avec une batterie de 4000 mAh, vous ne tiendrez pas plus d’une journée.

