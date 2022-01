Le Samsung Galaxy S21 FE 5G à seulement 1€ chez Bouygues Telecom

Ça y est, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est enfin disponible en précommande ! Pour l’occasion, Bouygues Telecom a décidé de frapper fort et vous propose une réduction exceptionnelle de 100€ sur le nouveau smartphone. Vous pouvez ainsi en profiter pour seulement 1€ +8€/mois pendant 24 mois (après remboursement).

Comment profiter de l’offre ? C’est très simple. Il vous suffit d’utiliser le code promo « S21FE100 » lors de votre commande, de remplir l’offre de remboursement de 70€ et de souscrire avec votre smartphone le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go. Il est à 28,99€/mois pendant un an, puis 48,99€/mois (engagement 24 mois). Vous pouvez, de plus, économisez 6€/mois sur votre forfait en souscrivant une offre box Bouygues Telecom.

Et parce que les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, précisons qu’en achetant le smartphone dès maintenant depuis le site de Bouygues Telecom, vous pouvez également profiter d’une paire de Galaxy Buds offerte !

Que sait-on sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G ?

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G succède au Galaxy S20 FE 5G. Il reprend ce qui a fait le succès de ce dernier tout en le modernisant. Sur sa fiche technique, on trouve ainsi :

Un écran de 6,41 pouces Full HD+ AMOLED.

Une fréquence d’affichage de 120Hz.

Une définition de 2400 x 1080 pixels.

6Go de RAM.

128Go ou 256Go de stockage SSD (au choix).

Une batterie de 4500 mAh.

Un processeur Snapdragon 888.

Un capteur frontal de 32Mpx.

3 capteurs arrière de 12Mpx, 8Mpx et 12Mpx.

Difficile de dire non à une telle présentation pour seulement 1€ ! Pour en profiter à prix mini, rendez-vous donc dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.