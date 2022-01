Le Samsung Galaxy S21 passe à 649 €

Si pour débuter la nouvelle année, vous avez besoin de changer votre smartphone c’est le moment de profiter de cette belle offre. En effet, chez Amazon, le Samsung Galaxy S21 est à 649 € au lieu de 859 € soit une belle remise de 25 %.

Le prix du Samsung Galaxy S21 est en baisse de 25 %

Actuellement, il est donc possible d’acheter le smartphone Samsung Galaxy S21 pour 649 € au lieu de 859 € soit une économie directe non négligeable de 210 €. Attention, pour profiter de ce tarif, il ne faudra pas perdre de temps car les stocks seront bien évidemment limités.

Toutefois, avant de valider votre panier, vous avez certainement besoin de connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné. Le Samsung Galaxy S21 possède un écran Dynamic AMOLED 2X d’une diagonale de 6,2 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Côté processeur, il est équipé d’un Soc Exynox 2100, SoC gravé en 5 nm avec 9 Go de RAM. Attention c’est le modèle 128 Go qui bénéficie de cette promotion chez Amazon. Avec sa batterie 4000 mAh, vous pourrez tenir votre journée si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone.

