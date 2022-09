Le Samsung Galaxy Z Flip4 à 1€ chez Bouygues Telecom avec une offre de crédit exclusive

Voir l’offre chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a récemment lancé un nouveau mode de financement en partenariat avec Younited, une entreprise française de crédit instantané. Le but de cette solution appelée “Financement smartphone” : vous aider à acheter un smartphone haut de gamme à prix mini. Cette offre de crédit est disponible avec un taux 0% et avec les forfaits Sensation 90Go et 170Go.

Et parmi tous les smartphones concernés, on a trouvé le Samsung Galaxy Z Flip4 ! Avec le forfait Sensation 170Go (engagement 24 mois), ce dernier est en effet accessible pour seulement 1€ + 13,89€/mois pendant 36 mois.

Vous profitez alors sans vous ruiner d’un smartphone pliable, robuste et très pratique. Grâce à sa charnière amincie, il est très compact. Son grand écran pliable fait 6,7 pouces (soit 17cm de diagonale). Il est très lumineux et étanche (certifié IP68). Il offre également des photos de qualité avec un module grand angle et un module ultra grand angle. Vos clichés sont 65% plus lumineux et le traitement de vos photos est exceptionnel grâce au processeur Snapdragon du smartphone. Enfin, il propose une batterie haute capacité de 3700 mAh et il peut se charger à 50% en seulement 30 minutes.

Financement smartphone : une offre flexible pour des smartphones à prix cassé

Le “Financement smartphone” proposé par Bouygues Telecom vous apporte de nombreux avantages. C’est en effet une solution flexible qui vous permet de choisir le montant de vos mensualités, le montant de votre apport et la durée de votre remboursement (12, 24 ou 36 mois).

Avec cette solution, vous êtes également automatiquement propriétaire de votre smartphone. Le taux et la durée du crédit sont fixes et vous ne paierez aucuns frais supplémentaires.

iPhone 13, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung A13, etc. Tous les smartphones de vos rêves sont désormais accessibles grâce à Bouygues Telecom et le “Financement Smartphone”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.