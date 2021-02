Le Samsung Odyssey G5 34 pouces chute à moins de 500 € chez Darty

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC qui assure en bureautique, mais aussi dans les jeux vidéo c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Darty. En effet le modèle Samsung Odyssey G5 en 34 pouces est affiché à 499 €.

Samsung Odyssey G5 34″ à 499 € chez Darty

Darty propose donc une très belle offre concernant cet écran, car il est plus souvent vendu dans les 600 € voir un peu plus. Pour 450 €, cet écran PC de 34 pouces vous propose un grande surface d’affichage, mais aussi des performances techniques solides qui permettront aux joueurs d’être plongés dans l’univers de leurs jeux vidéo.

Avec une résolution WQHD de 3440 x 1440 pixels et un écran incurvé 1000R, les images seront nettes et précises avec une immersion complète et un confort optimal pour les yeux. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz vous jouerez avec une fluidité d’image incroyable et pour les joueurs qui veulent toujours un temps d’avance ce sera chose faite grâce à un temps de réponse rapide de 1 ms.

L’écran est assez imposant donc si vous souhaitez gagner de la place sur votre bureau, vous avez la possibilité de le fixer au mur. Côté connectique, c’est basique, mais efficace puisque l’écran possède une entrée HDMI et une entrée DisplayPort.

La livraison est gratuite chez Darty mais vous pouvez également sélectionner un retrait dans votre magasin le plus proche.