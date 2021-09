Le Samsung S20 FE est au prix exceptionnel de 499 €

A la Fnac, le Samsung S20 FE bénéficie d’une réduction et passe à 499 € au lieu de 659 €.

Le samsung Galaxy S20 FE Double SIM 128 Go bénéficie d’une belle réduction à la Fnac. En effet, le smartphone passe de 659 € à 499 € soit une très belle économie de 160 €. Cette bonne nouvelle n’est pas la seule puisque vous pourrez obtenir plusieurs cadeaux pour équiper votre smartphone.

Le Samsung Galaxy S20 FE est moins cher à la Fnac

Si vous effectuez votre commande, il faut savoir que vous pourrez bénéficier de plusieurs cadeaux. En effet, avec le smartphone vous aurez une paire de Galaxy Buds offerte, 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium (puis 9,99 € par mois sans engagement) et 1 mois d’abonnement à la plateforme de streaming de documentaires BrutX (puis 4,99 € par mois sans engagement).

Concernant les caractéristiques techniques du produit, il faut principalement retenir qu’il possède un écran Full HD infinité-0 de 6,5 pouces et qu’il est équipé d’un processeur Snapdragon Qualcomm 865. Son autonomie est correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh. Son point fort est sans contexte son équipement photo car il a 3 appareils photo à l’arrière et dispose d’un objectif grand angle, un objectif ultra grand angle et un zoom optique 3x.

Toutefois, si vous avez des doutes sur ce modèle, prenez le temps de découvrir notre comparatif des meilleurs smartphones.