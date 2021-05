Le SanDisk SSD Plus 1 To est à 79 € seulement chez Amazon

Si vous avez besoin de plus de stockage ou que vous souhaitez booster votre ordinateur c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet le SanDisk SSD Plus d’une capacité de stockage de 1 To est à 79,99 € au lieu de 120,99 € soit une belle économie de 34 %.

SanDisk SSD Plus 1To à prix cassé chez Amazon

Les caractéristiques techniques de ce produit sont idéales pour ceux qui veulent donner un petit coup de jeune à leur ordinateur. En effet, ce SSD va vous offrir des performances jusqu’à 20 fois plus rapides qu’un disque dur traditionnel, que ce soit pour les démarrages, les extinctions ou les temps de chargement des applications.

A noter également qu’en plus de ses vitesses élevées, le SSD est conçu pour résister aux chocs ainsi qu’aux vibrations, et aux températures élevées. Autre avantage, la batterie de votre ordinateur sera préservée puisque les SSD chauffent moins et sont plus silencieux que les support de stockage mécaniques.

Avec cette belle réduction, Amazon vous propose un rapport qualité/prix plus qu’intéressant.