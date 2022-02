Le Seigneur des anneaux : découvrez des peintures, des photographies et des vidéos inédites de Tolkien

Le Tolkien Estate est une structure juridique responsable de l’ensemble des droits en rapport avec J.R.R. Tolkien et l’univers qu’il a créé. Il a relancé son site internet le 26 février en y ajoutant du contenu inédit. Dès aujourd’hui, les fans peuvent découvrir des peintures, des photographies et des vidéos jamais vues auparavant.

Illustration du Hobbit avec Bilbo, 1937 – Crédit : Bodleian Library, MS. Tolkien Drawings 29

Le nouveau site du Tolkien Estate nous fait notamment découvrir des peintures représentant des lieux emblématiques de la Terre du Milieu. Il y a également des lettres de J.R.R. Tolkien et des brouillons de manuscrits de la trilogie Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

Plongez dans la création de l’univers du Seigneur des anneaux et du Hobbit

Parmi le nouveau contenu partagé par Tolkien Estate, on retrouve des enregistrements audio et vidéo avec J.R.R. Tolkien et son fils Christopher. Ils sont tous les deux décédés respectivement en 1973 et 2020. Le plus inédit est probablement le premier enregistrement de Gollum tel qu’il avait été imaginé par Tolkien lors de sa première rencontre avec Bilbo Baggins dans Le Hobbit.

La date du 26 février pour partager du contenu inédit de l’univers de Tolkien n’a pas été choisie au hasard. En effet, dans Le Seigneur des anneaux, le 26 février 3019 marque la dissolution de la Fraternité de l’Anneau ainsi que la mort de Boromir. Pour les fans, le partage de ce contenu inédit est une découverte passionnante. Elle permet de mieux comprendre le processus de création derrière l’univers du Seigneur des anneaux et du Hobbit.

D’ailleurs, les fans ont pu découvrir la première bande-annonce de la série Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. La série se déroulera environ 7 000 ans avant les évènements du Hobbit et du Seigneur des anneaux. Elle devrait nous faire découvrir l’ascension de Sauron et la création des Anneaux de pouvoir. En plus de la série Amazon, Warner Bros. Pictures a récemment annoncé la sortie du film d’animation The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim pour le 12 avril 2024.

Source : CBR